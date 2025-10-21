نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان تاکید کرد که مقاومت قدرت خود را بازیابی کرده و توانایی مقابله با هرگونه حمله زمینی احتمالی رژیم‌صهیونیستی در هر لحظه‌ای را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عزالدین» در مراسم گرامیداشت شهدای شهر الخیام در جنوب لبنان تاکید کرد: مقاومت در هم نشکسته است و شکست نخواهد خورد. مقاومت همچنان با اراده و انگیزه پابرجا است و آرمان برحق دفاع از سرزمین و کرامت و عزت لبنان را سرلوحه خود دارد.

وی تاکید کرد که رژیم اسرائیل از نقاط تحت اشغال خود در خاک لبنان، دیر یا زود خارج خواهد شد.

عزالدین گفت: مقاومت در لبنان قدرت خود را بازیافته است و همچنان حضور دارد و پابرجاست و می‌تواند در هر لحظه با حمله زمینی احتمالی دشمن یا تلاش دشمن برای اشغال اراضی بیشتر (لبنان) مقابله کند.

وی درباره حملات هوایی مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان گفت: کشتار سیاری که دشمن در چارچوب فشار‌های نظامی و امنیتی انجام می‌دهد، چیزی جز فشار روانی، ارعاب و تروریسم اقتصادی نیست که با هدف تلاش برای حفظ وضعیت رعب و وحشت صورت می‌گیرد. منهدم کردن وسایل نقلیه غیرنظامی و زیرساخت‌ها (در جنوب لبنان از سوی رژیم اسرائیل) ما را تسلیم اراده دشمن نخواهد کرد و حضور ما امروز در شهر خیام و سایر روستا‌های خط مقدم چیزی جز به چالش کشیدن دشمن نیست. دشمن نمی‌تواند اراده ما را برای ایستادگی و بقا در هم بشکند.

وی افزود: امروز ما زمزمه مذاکره با دشمن را می‌شنویم. اگر منظور از آن همان چیزی است که قبلا در قالب کمیته سه‌جانبه برای تعیین مرز‌ها و تعیین نقاط مورد اختلاف وجود داشت، این مسئله را دولت مدیریت می‌کند، همانطور که قبلا اتفاق افتاده بود. اما اگر منظور از مذاکره رسیدن به «صلح» با اسرائیل، «عادی‌سازی» یا برقراری روابط با دشمن صهیونیستی باشد، این امر محکوم و مردود است، زیرا اکثر مردم لبنان برقراری روابط با دشمن صهیونیستی را رد می‌کنند و نمی‌پذیرند و معتقد نیستم که دولت هم این را بخواهد.

عزالدین در عین حال ابراز تاسف کرد که برخی از نمایندگان و سیاستمداران لبنانی در شبکه‌های تلویزیونی شروع به بازاریابی برای طرح مذاکره با اسرائیل کرده‌اند.