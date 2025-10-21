پخش زنده
رئیس اتحادیه مصالح فروشان همدان از بازار کساد مصالح فروشان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن فرهادی با اشاره به وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در همدان، گفت: برخی از اجناس مصالح ساختمانی از جمله سیمان از جنگ ۱۲ روزه به بعد کاهش قیمت داشته چرا که بیشتر ساخت و سازها در رکود هستند.
او افزود: هزینه نگهداری حجم بالای سیمان برای کارخانجات سیمان سنگین بوده و به ناچار مجبور هستند که سیمان انبوه تولید شده خود را برای عرضه وارد بازار کنند که با توجه به کاهش ساخت و سازها و رکود آن، عرضه سیمان در بازار افزایش یافته، اما قیمت آن پایین آمده است.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان همدان با اشاره به اینکه برخی از مصالح ساختمانی ۲۰ درصد و برخی از مصالح کمتر از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند، تاکید کرد: سنگهای مختلف ساختمانی به دلیل اینکه تولید سنگ مربوط به الماسهایی که از خارج وارد میشود و مستقیم با ارز مرتبط هستند قیمت آن افزایش داشته و گران شده است.
فرهادی با اشاره به افزایش ۴۵ تا ۴۶ درصدی دستمزد کارگر ساختمانی، گفت: متأسفانه بازار خرید و فروش مصالح تعریفی ندارد و خرید و فروش از مصالح فروشان کم شده و ناچار بیشتر کارخانههای مصالح ساختمانی تعطیل شدهاند ضمن اینکه واحدها و کارگاههای مصالح فروشی که هنوز تولید دارند مجبور هستند تولید خود را با سود اندک و یا به ضرر بفروشند تا از این مقطع گذر کنند.
او با بیان اینکه اتحادیه مصالح فروشان همدان متشکل از سنگ فروشان، شیشهسازان، بلوکزنی، موزائیک سازان، مصالح فروشی گچ و سیمان و حجار سنگ قبر بوده که در این رابطه ۳۳۰ واحد مجوز دار در زمینه مصالح ساختمانی در همدان فعالیت دارد، تصریح کرد: علاوه بر واحدهای دارای مجوز، ۲۰تا ۳۰ واحد مصالح فروشی فاقد مجوز نیز در شهر همدان وجود دارد که بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸، اتاق اصناف به این واحدها اخطار داده است.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان همدان با بیان اینکه در هر واحد مصالح فروشی سطح همدان دو تا سه نفر مشغول به فعالیت هستند، تاکید کرد: برخی از واحدها و کارگاههای بزرگتر از جمله کارگاههای موزاییکسازی و شیشهسازی برای ۲۰ تا ۳۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.