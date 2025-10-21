مشاور وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی در امور ایثار گران از صبر و ایثار خانواده شهیدزلفعلی جعفری در سلماس تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران در سلماس از صبر و ایثار خانواده شهید جعفری در سلماس تجلیل کرد.

علی اکبرعلیزاده در این دیدار با بیان اینکه وزارت ارشاد از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین جامعه ایثارگری را در خود جای داده است ادامه داد: این موضوع افتخاری برای جامعه فرهنگی کشور است.

وی درادامه برلزوم تکریم خانواده شهدا، اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و پیابندی به آرمانهای والا ی شهیدان تاکید کرد.

شهید زلفعلی جعفری در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی سلماس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.