معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با حضور در بخش خبری صبحدم، از رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، طه سمیعی گفت: حجم مبادلات تجاری در کردستان از طریق مرزبین المللی باشماق مریوان، مرز سیران بند بانه و گمرک استان در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و سیصد و نوزده میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

سمیعی با بیان اینکه هدف صادراتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۴، ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برای استان بوده است اظهار داشت: تاکنون ۷۲۶ میلیون دلار معادل ۶۹ درصد آن محقق شده است.

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های استان در حوزه صادرات گفت نبود رایزن در مقاصد صادراتی، نبود انبار‌های تخصصی ومشکلات حوزه حمل و نقل از جمله این موارد است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود در راستای بهبود و افزایش مبادلات تجاری استان مجوزایجاد ۴ پایانه‌ی صادراتی با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان‌های سقز و مریوان دریافت شده است و ۹۵ شرکت دانش بنیان نیز در حوزه صادرات در استان فعال هستند.

سمیعی بیان کرد: مهمترین اقلام عمده صادراتی استان شامل تراکتور و ادوات کشاورزی، محصولات باغی، تولیدات لبنی و مصنوعات پلاستیکی بوده واقلیم کردستان عراق مقصد ۷۰ درصد از کالا‌های صادراتی کردستان است.