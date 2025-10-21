مدیر تسویه اوراق بهادار و کالایی سپرده‌گذاری مرکزی از ثبت رکورد‌های جدید و افزایش چشمگیر ارزش معاملات کالایی در تابستان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی علیپور در گفت و گویی ضمن ارائه تصویری شفاف از عملکرد ۳ ماهه دوم سال جاری در بخش تسویه معاملات کالایی اعلام کرد: ارزش کل معاملات کالایی در این فصل به بیش از ۹۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که از این میزان حدود ۹۱۹ هزار میلیارد ریال تسویه شده است.

در این مدت، تعداد کل معاملات بازار فیزیکی ۳،۴۷۷ مورد بود که ۳،۴۳۲ معامله تسویه شده‌اند. بیشترین حجم معاملات در طول تابستان به تاریخ ۶ مرداد با حدود ۵۳ هزار میلیارد ریال و بیشترین حجم تسویه معاملات به ۲۶ شهریور با نزدیک ۴۷ هزار میلیارد ریال اختصاص داشت.

بازار فیزیکی تابستان امسال شاهد ورود چند محصول جدید از جمله هیدروکربن سبک پتروپالایش گهر لرستان، بنزین پیرولیز پتروشیمی بندر امام و نیتروژن مایع فولاد بوتیای ایرانیان بود.

در بخش اوراق بهادار مبتنی بر کالا نیز ارزش کل معاملات به بیش از ۳۱۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که بخش عمده آن مربوط به صندوق‌های کالایی با ارزش حدود ۲،۸۸۸ هزار میلیارد ریال بود. بیشترین سهم صندوق‌ها به صندوق‌های طلا با ۹۹ درصد معاملات اختصاص داشت.

ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی نیز به تفکیک کالا شامل سکه طلا با ارزش بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال، زعفران با ۸،۶۶۰ میلیارد ریال و نفتا با حدود ۴۲ میلیارد ریال بود.

همچنین در حوزه اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت پتروشیمی سبلان بیشترین ارزش تسویه را با ۵ هزار میلیارد ریال داشت و شرکت بهین پالایش نفت قشم با ۱۰ هزار میلیارد ریال بیشترین میزان اوراق منتشر شده را به خود اختصاص داد.