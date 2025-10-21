رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک از محکومیت قاچاقچی ۱۲۰ کیلو مغز گردو به ضبط کالا و جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی در ایست و بازرسی گلوگاه پل زال پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۱۲۰ کیلو مغز گردو به ارزش ۵۶۵ میلیون و ۱۳۵ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر اظهار داشت: شعبه پس از بررسی لازم و محرز شدن تخلف انتسابی، علاوه بر ضبط کالای قاچاق متخلف به پرداخت ۵۶۵ میلیون و ۱۳۵ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک تصریح کرد: شعبه همچنین با توجه به بالا بودن قیمت خودر. حامل کالای قاچاق، ۵۶۵ میلیون و ۱۳۵ هزار ریال به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال محکوم کرد.