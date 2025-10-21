پخش زنده
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: از صبح امروز سهشنبه برخی از رسانهها و کاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران سینما منتشر کردهاند، در حالی که باید تأکید کنم پلیس در بازداشت این فرد هیچگونه دخالتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ بابک نمکشناس در جمع خبرنگاران افزود: موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح میکند و در پی آن، پروندهای در مرجع قضایی تشکیل میشود.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و وی جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار میشود. در همانجا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.
به گفته سرهنگ نمک شناس، بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده است و هیچگونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگانهای انتظامی انجام نشده است.
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ یادآور شد: شکایت مطرحشده شکایت شخصی با هویت حقیقی بوده و تمامی اقدامات در این پرونده توسط مرجع قضایی صورت گرفته است و پلیس تنها در صورت دستور مقام قضایی وظیفه بررسی و اجرای تصمیمات قانونی را بر عهده خواهد داشت.