۳۰ اثر از پیشکسوتان هنر خوشنویسی و برگزیدگان سومین جشنواره خوشنویسی همدان در نمایشگاه عدالت قلم به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: این نمایشگاه از آثار هنرمندان خوشنویس در استان همدان تا ۳۰ مهرماه در مجتمع آوینی شهر همدان پذیرای علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی است.

معصومه حدادی افزود: آثار خوشنویسی شرکت کننده در این نمایشگاه در رشته‌های نسخ، ثلث، شکسته نستعلیق و نستعلیق است و از تمامی هنرمندان خوشنویس دعوت دارم با ارائه آثار فاخرتر، هنر خوشنویسی را بیش از پیش در جامعه پر رونق‌تر کنند.

او هدف از برگزاری نمایشگاه را تعامل بین پیشکسوتان هنرمند با نسل جدید و دیده شدن آثار هنرمندان اعلام و تاکید کرد: همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در این نمایشگاه پیش بینی شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، گفت: آثاری که امسال به جشنواره خوشنویسی عدالت قلم ارسال شد از نظر کیفیت و کمیت قابل قبول بود و آثار شاخصی با رشد بالایی در کیفیت نسبت به سال‌های گذشته در این جشنواره شرکت کردند که نشان دهنده رشد این هنر در همدان است و برگزیدگان آثار کیفی چشمگیری داشتند.