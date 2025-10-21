بازدید نماینده ولی فقیه از هیئت‌های کاراته، ژیمناستیک و تنیس روی میز قزوین

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، با حضور در مجموعه‌های ورزشی استان از هیئت‌های کاراته، ژیمناستیک و تنیس روی میز بازدید کرد