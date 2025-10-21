بازدید نماینده ولی فقیه از هیئتهای کاراته، ژیمناستیک و تنیس روی میز قزوین
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، با حضور در مجموعههای ورزشی استان از هیئتهای کاراته، ژیمناستیک و تنیس روی میز بازدید کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در جریان این بازدیدها، حجت الاسلام و المسلمین مظفری ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و مدیران هیئتهای ورزشی، بر اهمیت توجه به تربیت معنوی و اخلاقی در کنار آمادگی جسمانی تأکید کرد.
وی همچنین در بازدید از هیئت تنیس روی میز، دقایقی را به انجام این ورزش پرداخت.