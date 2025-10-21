نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: معادن منطقه با مسئولیت پذیری و عمل به وظایف قانونی آینده روشنی را برای شهرستان رقم خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مسؤلیت‌های اجتماعی معادن در تکاب گفت: معادن منطقه با مسؤلیت پذیری و عمل به وظایف قانونی آینده روشنی را برای شهرستان رقم خواهند زد.

حجت الاسلام میرزایی افزود: معادن منطقه باید با فعالیت صادقانه بذر طلایی امید در دل و زندگی این مردم تزریق کنند و در ایفای مسؤلیت‌های اجتماعی برای این شهرستان همواره پیشقدم باشند.

وی گفت: فعالیت معادن سنگ و طلا در منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال باید موجب کاهش نرخ بیکاری در منطقه نیز باشد.

حجت الاسلام میرزایی افزود: شما معدن داران ستون توسعه کشور و شهرستان هستید، لذا برای توسعه ملی و شهرستان تکاب همتی مضاعف معطوف داشته و برای تحقق مسؤلیت‌های اجتماعی در شهرستان قدم‌های ارزنده تری را بردارید.

محمد نیکنام فرماندار شهرستان تکاب نیز در این جلسه گفت: متعهد به مسؤلیت اجتماعی بودن لازمه فعالیت معادن در شهرستان است و همه معادن برابر قانون در پرداخت مسؤلیت اجتماعی خود بیش از پیش کوشا باشند.

فرماندار تکاب افزود: توسعه و شکوفایی منطقه با تعهد به وظیفه قانونی در قبال پرداخت حقوق اجتماعی از سوی معادن حاصل شدنی است و همه معادن فراخور میزان فعالیت خود مؤظف به پرداخت حقوق دولتی و ایفای مسؤلیت‌های اجتماعی در شهرستان هستند.

وی گفت: چهار چوب‌ها و نحوه عمل به مسؤلیت‌های اجتماعی برابر قانون تنظیم شده و من بعد کلیه معادن حقوق مربوط به مسؤلیت‌های اجتماعی خود را برابر ضوابط قانونی اعلامی بصورت متمرکز در منبع اعلامی اعمال و از آن طریق هزینه عمران و آبادانی و بهبود زیرساخت‌ها و امور فرهنگی شهرستان خواهد شد.

فرماندار تکاب گفت: با تحقق عمل به مسؤلیت اجتماعی از سوی معادن شاهد پیشرفت در زیر ساخت‌ها و دگرگونی عظیم در چهره شهرستان خواهیم شد و انشاء الله با همدلی شما معدن داران تکابی آباد و سرافراز را رقم خواهیم زد.

بعد از این جلسه حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، محمد نیکنام فرماندار، فتاحی بخشدار تخت سلیمان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شبانه با حضور و استقبال گرم اهالی روستای گوگرد چی، وارد این روستا شده و از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را بررسی و دستورات لازم برای رفع مشکلات از سوی نماینده مجلس و فرماندار شهرستان صادر شد.