شاخص کل بازار سرمایه در جریان معاملات روز سه شنبه کاهش اندک، اما شاخص هم وزن افزایش داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل بازار سرمایه روز سه شنبه ۲۹ مهر با کاهش ۴ هزار و ۳۹۵ واحدی (۰.۱۴ درصد) به ارتفاع ۳.۰۵۲.۲۸۱ واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز ۳۰۶ واحد افزایش یافت و در محدوده ۸۹۳ هزار و ۱۸۹ قرار گرفت.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۱ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات بیش از ۵۲ درصد نماد‌ها (۴۱۱ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۲۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین پول حقیقی به فراورده‌های نفتی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.