ضرورت شتاب در سرمایهگذاری هوش مصنوعی و هوشیاری در برابر جنگ روانی
رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان ایلام، بر ضرورت برنامهریزی، سرمایهگذاری و شتاب در حوزه هوش مصنوعی و مقابله هوشمندانه با تهاجم روانی دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنیاژهای» رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه استان گفت: فناوری و هوش مصنوعی با سرعتی خیرهکننده در حال پیشرفت است و قوه قضائیه نیز وارد این عرصه شده، اما نیازمند شتاب، سرمایهگذاری و صرف وقت بیشتری است.
رئیس دستگاه قضا هشدار داد: واگذاری کامل امور به هوش مصنوعی بدون برنامهریزی میتواند تفکر انسانها را تضعیف کند و در ده سال آینده آثار آن آشکار خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر قانونی افزود: هر اقدام باید از مجرای درست خود انجام شود تا از بروز آسیبها جلوگیری گردد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در ادامه از تعامل قوه قضائیه با بانک مرکزی و پیگیری مسائل بانکی خبر داد و گفت: در مواردی به بانکها هشدار دادهایم که در صورت انجام ندادن تکالیف قانونی، با برخورد قضایی روبهرو خواهند شد.
وی همچنین از پیشرفت شاخصهای الکترونیکی در استانها خبر داد و افزود: ایلام با پوشش ۹۶ درصدی در برخی شاخصها، عملکرد مطلوبی دارد و بیش از ۸۰ درصد زندانها نیز به تماس تصویری و صوتی مجهز شدهاند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به عملیات روانی دشمن تصریح کرد: دشمن در پی ایجاد فتنه و آشوب است؛ اما جوانان و دانشجویان نباید در زمین دشمن بازی کنند و باید خود، مسائل کشور را حل کنند.
وی همچنین نقش مرز مهران را بهعنوان دروازه عتبات عالیات مهم دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان تأکید کرد.
در این دیدار «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام نیز بر تقویت انسجام ملی، توجه به علم و فناوری و صیانت از سرمایههای طبیعی زاگرس تأکید کرد و از پیگیریهای قوه قضائیه برای حل مشکلات زمینهای دانشگاه قدردانی نمود.