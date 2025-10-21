ادارهکل هواشناسی استان مرکزی: در سه روز آینده کیفیت هوا و دید افقی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، در سه روز آینده آسمان استان صاف گاهی همراه با افزایش ابر در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
غبار محلی نیز در مناطق مستعد موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.
بر این اساس در این مدت وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی میشود.
ضمنا در پنج روزآینده دمای هوا در استان نوسان محسوسی نخواهد داشت.
همچنین با توجه به خروجی فعلی در حداقل ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.