به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد راهبری طرح ملی حفظ، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن گفت: یکی از بند‌های برنامه هفتم پیشرفت که برنامه اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است، تربیت حافظان قرآن کریم است.

آقای بحرالعلوم با قدردانی از مجلس شورای اسلامی و دولت که به موضوع حفظ قرآن کریم اهتمام دارند، تصریح کرد: براساس این مصوبه، برای بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور تربیت حافظان قرآن کریم پیش‌بینی و تعیین شده است و این دستگاه‌ها موظف هستند، در طول پنج سال برنامه هفتم تعداد مشخصی حافظ قرآن تربیت کنند که حداقل یک جزء قرآن را حفظ باشند.

وی ادامه داد: بر همین اساس بودجه‌هایی هم در نظر گرفته شده است و به مرور این بودجه‌ها برای دستگاه‌ها واریز خواهد شد. در راستای همین برنامه، در پایان مرداد سال جاری، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی هر کدام ۳۵ میلیارد تومان واریز شد.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: واریز این مبالغ از سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی و مکتوب به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اطلاع‌رسانی شده است که به منظور بهینه‌سازی و هدفمندکردن اعتبارات واریز شده، دبیرخانه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم مذاکراتی را با دو دستگاه نام برده آغاز و از این دو دستگاه خواسته شده برنامه عملیاتی خود را با هدف تربیت حافظان قرآن کریم به این ستاد اعلام کنند.

بحرالعلوم افزود: با توجه به مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، امکان افزایش این تخصیص‌ها و واریز بودجه‌های دیگری در همین زمینه در سال جاری وجود دارد، البته این امر مشروط به هزینه‌کرد درست و دقیق اعتبارات مطابق با اهداف پیش‌بینی در برنامه هفتم توسعه است.

وی باابراز امیدواری برای همکاری و تعامل دستگاه‌ها در این زمینه، گفت: ذینفع‌های نهایی این بودجه‌ها حافظان قرآن کریم و مؤسسات فعال در حوزه حفظ قرآن کریم با یک برنامه مشخص هستند و هر دستگاهی که این بودجه را دریافت می‌کند به صورت شفاف در این مسیر هزینه خواهد کرد.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن تاکید کرد: برای دستگاه‌های دیگر نیز به مرور زمان بودجه‌هایی در همین زمینه واریز خواهد شد که متعاقباٌ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آقای بحرالعلوم اضافه کرد: با توجه به عزم و همدلی ملی که میان جریانات مردمی و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی در زمینه تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ وجود دارد، امیدواریم با تزریق این اعتبارات ملی، شاهد اتفاقات مبارک و مؤثرتری در زمینه تربیت حافظان قرآن در کشور باشیم.