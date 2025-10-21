پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، از واریز ۷۰ میلیارد تومان بودجه در راستای تربیت حافظان قرآن ذیل یکی از بندهای برنامه هفتم پیشرفت، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد راهبری طرح ملی حفظ، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن گفت: یکی از بندهای برنامه هفتم پیشرفت که برنامه اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است، تربیت حافظان قرآن کریم است.
آقای بحرالعلوم با قدردانی از مجلس شورای اسلامی و دولت که به موضوع حفظ قرآن کریم اهتمام دارند، تصریح کرد: براساس این مصوبه، برای بعضی از دستگاههای اجرایی کشور تربیت حافظان قرآن کریم پیشبینی و تعیین شده است و این دستگاهها موظف هستند، در طول پنج سال برنامه هفتم تعداد مشخصی حافظ قرآن تربیت کنند که حداقل یک جزء قرآن را حفظ باشند.
وی ادامه داد: بر همین اساس بودجههایی هم در نظر گرفته شده است و به مرور این بودجهها برای دستگاهها واریز خواهد شد. در راستای همین برنامه، در پایان مرداد سال جاری، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی هر کدام ۳۵ میلیارد تومان واریز شد.
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: واریز این مبالغ از سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی و مکتوب به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اطلاعرسانی شده است که به منظور بهینهسازی و هدفمندکردن اعتبارات واریز شده، دبیرخانه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم مذاکراتی را با دو دستگاه نام برده آغاز و از این دو دستگاه خواسته شده برنامه عملیاتی خود را با هدف تربیت حافظان قرآن کریم به این ستاد اعلام کنند.
بحرالعلوم افزود: با توجه به مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، امکان افزایش این تخصیصها و واریز بودجههای دیگری در همین زمینه در سال جاری وجود دارد، البته این امر مشروط به هزینهکرد درست و دقیق اعتبارات مطابق با اهداف پیشبینی در برنامه هفتم توسعه است.
وی باابراز امیدواری برای همکاری و تعامل دستگاهها در این زمینه، گفت: ذینفعهای نهایی این بودجهها حافظان قرآن کریم و مؤسسات فعال در حوزه حفظ قرآن کریم با یک برنامه مشخص هستند و هر دستگاهی که این بودجه را دریافت میکند به صورت شفاف در این مسیر هزینه خواهد کرد.
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن تاکید کرد: برای دستگاههای دیگر نیز به مرور زمان بودجههایی در همین زمینه واریز خواهد شد که متعاقباٌ اطلاعرسانی خواهد شد.
آقای بحرالعلوم اضافه کرد: با توجه به عزم و همدلی ملی که میان جریانات مردمی و نهادهای دولتی و حاکمیتی در زمینه تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ وجود دارد، امیدواریم با تزریق این اعتبارات ملی، شاهد اتفاقات مبارک و مؤثرتری در زمینه تربیت حافظان قرآن در کشور باشیم.