معاون آبزیپروری در آبهای دریایی سازمان شیلات ایران گفت: تا پایان امسال تولید ماهیان دریایی کشور از محل پرورش در قفس و استخرهای پیشساخته به حدود ۸ هزار تن میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شعاع حسنی در نشست آموزشی پرورش ماهیان دریایی در استان بوشهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این دورهها، توانمندسازی پرورشدهندگان و توسعه مشاغل خرد روستایی است تا تولید ماهیان دریایی تنها محدود به قفسهای بزرگ نباشد، بلکه در استخرهای پیشساخته و خاکی نیز دنبال شود.
وی افزود: ورود به عرصه پرورش ماهی در استخرهای پیشساخته، فرصت اشتغال را برای افرادی با سرمایههای محدود فراهم میکند در حقیقت این شیوه پرورش موجب میشود توسعه پایدار و عدالتمحور در مناطق ساحلی و روستایی تحقق یابد.
معاون سازمان شیلات ایران با اشاره به آمار موجود گفت: در حال حاضر تولید ماهیان دریایی کشور عمدتاً در قفس انجام میشود و حدود ۸ هزار تن آن از همین روش حاصل شده است؛ اما پرورش در استخرهای خاکی و پیشساخته تازه آغاز شده و از سال آینده آمار دقیق آن اعلام میشود.
وی عنوان کرد: فعالیت پرورش ماهی در قفس طی چند سال اخیر شتاب گرفته و زیرساختهای لازم آن در سواحل کشور فراهم شده است افق برنامه ما دستیابی به تولید ۱۰۰ هزار تن ماهی دریایی در کشور است که تحقق آن با رفع مشکلات تأمین بچهماهی و اصلاح زنجیره تأمین امکانپذیر خواهد بود.
حسنی تأکیدکرد: در حال حاضر چند شرکت دانشبنیان داخلی بهصورت تخصصی روی موضوع تولید بچهماهی کار میکنند و با اقدامات انجامشده، انتظار داریم سال آینده بخش عمدهای از این نیاز از منابع داخلی تأمین شود.
وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت سازمان شیلات و همکاری بخش خصوصی، امسال شاهد جهشی محسوس در تولید ماهیان دریایی در قفس و نیز استخرهای خاکی و پیشساخته خواهیم بود.
معاون آبزیپروری در آبهای دریایی سازمان شیلات ایران گفت: استان بوشهر بهدلیل برخورداری از سواحل طولانی و نیروی انسانی آموزشدیده، در مسیر پیشرو در بین استانهای دریایی کشور قرار دارد و اجرای چنین دورههای آموزشی، زمینه رشد و بهرهوری بالاتر را برای پرورشدهندگان فراهم خواهد کرد.