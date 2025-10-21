تجلیل از «پروفسور سکندر امانالهی بهاروند»؛ بزودی در خرم آباد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: آیین تجلیل از سالها خدمات علمی و فرهنگی «پروفسور سکندر امانالهی بهاروند» پاییز ۱۴۰۴ در خرمآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: با توجه به دیدار رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و استاندار لرستان و تأکید بر فراهم کردن زمینههای شناسایی مفاخر استان، بهویژه به نسل جوان با موافقت استاندار لرستان، برگزاری آیین تجلیل از سکندر امانالهی بهاروند در دستور کار قرار گرفت.
اعظم روانشاد افزود: این آیین پاییز امسال در خرمآباد با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و شعبه این انجمن در استان لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: توجه به مفاخر و چهرههای برجسته و آثار برگزیده آنها موجب رشد سرمایههای اجتماعی و فرهنگی مردم میشود.
روانشاد گفت: فعالیتهای پژوهشی امانالهی بهاروند در زمینههایی، چون جامعهشناسی ایلات و عشایر، انسانشناسی فرهنگی و جغرافیای انسانی، پیوستگی و گستره زیستی قوم لر، به عنوان یکی از مردمشناسان برجسته در دانشگاهها و مراکز علمی ایران و جهان تعریف شده است.
امانالهی بهاروند، متولد ۲۰ دی ۱۳۱۶ خرمآباد، از نامداران عرصه مردمشناسی و انسانشناسی ایران است. او استاد بازنشسته جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی دانشگاه شیراز است.
آثار چاپ شدهاش از ۳۰ عنوان فراتر میرود و اغلب کتابهایش را به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته است.