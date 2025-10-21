به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در حاشیه آغاز اجرای این طرح ملی گفت: اجرای طرح کشوری مهارت آموزی ورزشی از منویات رهبر معظم انقلاب، تکالیف برنامه هفتم، اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی است.

محمد جعفری افزود: با پوشش یک و نیم میلیون دانش آموز از ۷۳۷ منطقه کشور، این طرح کشوری ویژه پایه‌های چهارم تا نهم (دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه) در سال تحصیلی جاری در مدارس اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: محتوای آموزش مهارت رشته‌های ورزشی در پایه چهارم، طناب زنی، پنجم، تنیس روی میز، ششم، دو ومیدانی، هفتم، بسکتبال، هشتم، والیبال و پایه نهم هندبال است.

جعفری افزود: با توجه به امکانات ورزشی و علاقه مندی دانش آموزان، در این پایه‌ها، رشته فوتسال هم مجوز مهارت آموزی در زنگ ورزش را دارد.

وی گفت: بعد از آموزش و ارزیابی دانش آموزان، به منتخبان، گواهی صلاحیت در آن رشته ورزشی داده می‌شود.

جعفری تأکید کرد: هر برنامه‌ای که تعریف می‌کنیم بر اساس اسناد بالادستی است و شعار ما "همه با هم برای ایران به‌مدرسه" است و سیاست بر محور مدرسه، کیفیت‌محوری، فراگیری، تخصصی بودن و مشارکت‌محوری است.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری ۳۴ هزارو ۲۵۰ معلم تربیت بدنی در مدارس کشور فعال هستند، گفت: با توجه به تحصیل ۱۶ میلیون دانش آموز، بیش از ۱۵ هزار معلم ورزش کمبود داریم.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی را در کشور ۳۸ صدم متر مربع اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۲۱ صدم آن درون‌مدرسه‌ای است و هدف‌گذاری ما رساندن آن به یک متر مربع است و برای این منظور، احداث دو هزارو ۸۶۲ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را در دستور کار داریم.

محمدرضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های تربیت‌بدنی را به‌صورت برنامه‌محور و فراگیر پیش ببریم و مدیران و معلمان توجیه هستند که اهمیت به ورزش، در افزایش میزان یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار است.