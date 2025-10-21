نتایج نخستین روز المپیاد استعدادهای برتر هندبال پسران
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ایران در بخش هندبال پسران از دوشنبه با برگزاری ۱۳ دیدار آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته در نخستین روز مسابقات هندبال پسران هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور به میزبانی کرمانشاه ۱۳ دیدار برگزار شد که این نتایج به دست آمد:
گروه A:
خراسان رضوی ۲۷ – شهرکرد ۱۲
مازندارن ۱۹ – یزد ۱۹
گروه B:
البرز ۱۵ – بوشهر ۲۰
اصفهان ۳۵ – خراسانشمالی ۱۱
گروه C:
قم ۲۲ – کردستان ۱۴
کرمانشاه ۲۸– آذربایجانغربی ۲۶
گروه D:
خراسانجنوبی ۲۷ – کرمان ۱۵
قزوین ۲۶ – خوزستان ۱۸
گروه E:
کهگیلویهو بویراحمد ۲۴ – ایلام ۱۳
لرستان ۲۱ – آذربایجانشرقی ۱۹
گروه F:
تهران ۱۸ – هرمزگان ۸
فارس ۲۸ – گلستان ۳
مرکزی ۲۵ – زنجان ۱۹
تیمهای ۳۱ استان کشور در این رقابتها حضور دارند که بر اساس قرعهکشی در ۶ گروه قرار دارند.
مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش پسران امروز هم با برگزاری ۲۶ مسابقه در گروههای ششگانه پیگیری میشود.