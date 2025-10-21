به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته در نخستین روز مسابقات هندبال پسران هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور به میزبانی کرمانشاه ۱۳ دیدار برگزار شد که این نتایج به دست آمد:

گروه A:

خراسان رضوی ۲۷ – شهرکرد ۱۲

مازندارن ۱۹ – یزد ۱۹

گروه B:

البرز ۱۵ – بوشهر ۲۰

اصفهان ۳۵ – خراسان‌شمالی ۱۱

گروه C:

قم ۲۲ – کردستان ۱۴

کرمانشاه ۲۸– آذربایجان‌غربی ۲۶

گروه D:

خراسان‌جنوبی ۲۷ – کرمان ۱۵

قزوین ۲۶ – خوزستان ۱۸

گروه E:

کهگیلویه‌و بویراحمد ۲۴ – ایلام ۱۳

لرستان ۲۱ – آذربایجان‌شرقی ۱۹

گروه F:

تهران ۱۸ – هرمزگان ۸

فارس ۲۸ – گلستان ۳

مرکزی ۲۵ – زنجان ۱۹

تیم‌های ۳۱ استان کشور در این رقابت‌ها حضور دارند که بر اساس قرعه‌کشی در ۶ گروه قرار دارند.

مسابقات هندبال المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در بخش پسران امروز هم با برگزاری ۲۶ مسابقه در گروه‌های شش‌گانه پیگیری می‌شود.