کوهنورد تکابی در هنگام کوه پیمایی قارچ خودروی ۶ کیلو و ۲۰۰ گرمی را کشف و برداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهروند کوهنورد تکابی در هنگام کوه پیمایی قارچی ۶ کیلو و ۲۰۰ گرمی را کشف و برداشت کرده است .

بهرام فتاحی در این خصوص گفت : در هنگام کوه پیمایی و در طبیعت زیبای روستای سخت گذر آق اطاق تکاب با قارچ ۶ کیلو و ۲۰۰ گرمی مواجه و آنرا برداشت کردم.

این شهروند تکابی افزود: طول این قارچ ۴۰ سانتی متر و قطر آن ۱۵۰ سانتی متر است .

وی گفت : این قارچ از نوع دنبلان کوهی و خوراکی است و کشف آن در ۲۸ مهر در این منطقه برای اولین بار در این شهرستان روی داده است .