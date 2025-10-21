به گفته کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از امروز سه شنبه تا ۵ روز آینده جو استان پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به بررسی پیش بینی‌های هواشناسی در ۵ روز آینده جو استان آرام و پایدار پیش بینی می‌شود.

آقای خالدی افزود: در این مدت آسمان غالبا صاف گاهی همراه با وزش باد و در برخی مناطق با غبار رقیق همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: از نظر دمایی تا پایان هفته تغییرات دمایی ناچیز ولی کاهشی است.

کارشناس هواشناسی استان گفت: برای امروز سه سنبه ۲۹ مهر تا روز پنج شنبه یکم آبان صاف، گاهی وزش باد و غبار رقیق پیش بینی می‌شود.

براساس پیش بینی های هواشناسی بارندگی های بلند مدت پاییزی در کهگیلویه و بویراحمد کاهش نشان می دهد.



مدیرکل هواشناسی استان هم گفت: در خصوص وضعیت اقلیم و پیش بینی بلندمدت برای استان برای فصل پاییز بارش‌ها کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

علی کرمی با توجه به اینکه به طور نرمال بارش‌ها در استان از نیمه دوم آبان شروع می‌شود، افزود: طبق نقشه‌ها بارش‌ها برای ماههای آبان و آذر بارندگی کمتر از نرمال است و میانگین بارش‌ها در آبان ماه برای یاسوج ۶۵ میلی متر پیش بینی شده که امسال این مقدار کمتر از سال گذشته است.