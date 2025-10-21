دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید بطور متوسط ۳ ماه در گمرکات رسوب می‌کنند و فرایند ترخیص بسیار پیچیده و دشوار شده است.

محمدرضا شهیدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ترخیص کالا از گمرک و تعیین تکلیف ارز به معضلی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است، این موضوع باعث وقفه در تولید و بیکار ماندن کارگران می‌شود و باید ماه‌ها در انتظار ترخیص مواد اولیه از گمرکات باشیم.



وی گفت: قوانین دست و پا گیر گمرک از یکسو و قوانین بانک مرکزی از سوی دیگر عامل رسوب کالا در گمرکات است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: بانک مرکزی با یک فرآیند سخت و چند مرحله‌ای، کد تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات وارداتی اعطا می‌کند، در شرایط تحریم این موضوع مشکلات صنعتگر و تولیدکننده را دوچندان کرده است.

شهیدی گفت: وقتی کارخانه دار یا تولید کننده یک محموله از مواد اولیه را وارد گمرک می‌کند، یعنی پول آن را بصورت نقد به طرف خارجی پرداخت کرده است، امروزه کسی به ما چیزی نسیه نمی‌فروشد، حالا این محموله که با مشکلات زیاد وارد گمرک شده باید ۹۰ روز در گمرک بماند تا به کارخانه برسد.

وی افزود: بطور نمونه پنل‌های تلویزیون فقط در ۴ یا ۵ شرکت خارجی در دنیا تولید می‌شوند و همه سازندگان تلویزیون از آنها پنل تامین می‌کنند، در حادثه بندر شهید رجایی محموله‌های زیادی از پنل واردتی دچار حریق شدند، علت این حجم از خسارت، رسوب چندین ماهه آنها در گمرک بود.



شهیدی اضافه کرد: باوجود اینکه وزیر اقتصاد وعده داده بود کالا‌ها ۳ روزه از گمرکات ترخیص شوند، اما همچنان روند ۳ ماه ادامه دارد.