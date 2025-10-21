مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی ساخت سد هراز، گفت: با تامین اعتبار مورد نیاز، جاده جایگزین این پروژه در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسد.

داودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با اشاره به اهمیت سد هراز در مهار ۱۴ درصد آب‌های سطحی استان، گفت: این پروژه شامل چهار مؤلفه اصلی است؛ ساخت بدنه سد، احداث جاده جایگزین به طول ۱۱.۷ کیلومتر، جاده چلاو برای دسترسی به روستاهای دهستان چلاو، و مدیریت دپوی زباله در بالادست سد که باید هم‌زمان با آبگیری، ساماندهی شود.

وی افزود: عملیات اجرایی سد و جاده جایگزین از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تاکنون بدنه سد ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ارتفاع سد حدود ۱۵۰ متر و حجم مخزن آن ۶۵۰ میلیون مترمکعب است. اما جاده جایگزین تنها ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود و رئیس کل دادگستری استان از عملیات اجرایی جاده جایگزین، گفت: برای تأمین اعتبار، از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها استفاده شده است. استاندار مازندران نیز سه هفته پیش کارگروهی با حضور مسئولان ارشد استان برای پیگیری مالی این طرح تشکیل داد.

به گفته داودیان، در ابتدای سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه برای این پروژه در نظر گرفته شد که اکنون به ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال، برای تکمیل پروژه‌ای که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این رقم کافی نیست.

وی افزود: ۲۲۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی معرفی شده و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در مرحله فراخوان قرار دارد تا منابع مالی جدیدی برای طرح تزریق شود.

داودیان درباره زمانبندی تکمیل جاده جایگزین یادآور شد: این جاده با ۵ رشته تونل و ۵ دهنه پل، پروژه‌ای پیچیده است وبرای بهره‌برداری کامل از جاده جایگزین، حدود دو سال زمان و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.