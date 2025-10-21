تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (آذرشهر) و طرح استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب‌های معادن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه را صادق مراحم، مدیر مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی آذرشهر و اصغر آزاده‌رنجبر، مجری طرح استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب‌های معدنی، با هدف گسترش تعاملات علمی، آموزشی و فناوری امضا کرد.

مراحم در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار کرد: این همکاری با رویکرد ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های تحقیقاتی و اجرایی کشور و با هدف ارتقای توان فنی، انتقال دانش، توسعه فناوری‌های نوین و بهره‌برداری بهینه از باطله‌ها و پساب‌های معدنی تدوین شده است.

وی افزود: انعقاد این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در مسیر همگرایی علمی و عملیاتی میان نهاد‌های تخصصی کشور در حوزه معدن و محیط زیست است و می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع ثانویه و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی ایفا کند.

آزاده‌رنجبر، مجری طرح استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب‌های معدنی نیز در این مراسم گفت: محور‌های همکاری شامل تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک، شناسایی اولویت‌های تحقیقاتی، اجرای مطالعات مشترک و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی است.

وی تأکید کرد: اجرای مفاد این تفاهم‌نامه می‌تواند به ارتقای سطح دانش و توان فنی کشور در حوزه استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و تحقق اهداف ملی در زمینه محیط زیست و اقتصاد معدنی پایدار منجر شود.