رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تبیین ناصحیح، آموزش نادرست و فرهنگ سازی ناصحیح عامل ضعف نظام اداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوردر گردهمایی مدیران و روسای آموزش دستگاههای اجرایی گفت: آموزش اگر کاربردی و مبتنی بر واقعیات نباشد، خسته کننده خواهد شد و هیچ خروجی و ارزش افزودهای برای افراد و یا سازمانها نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: آموزش به عنوان زیرساخت کار فرهنگی و فرهنگسازی باید کاربردی و به روز و البته دارای نوآوری باشد چراکه از طریق همین دورههای آموزشی، شخصیت انسان شکل گرفته و شاهد تاثیرات مثبت آن در خانواده و جامعه خواهیم بود.
رفیعزاده تصریح کرد: ما در تمام حوزهها قانون، دستورالعمل و مصوبات گوناگون داریم، اما به دلیل عدم تبیین درست، فرهنگسازی نامناسب و آموزش غلط، نبود برنامه عملیاتی مشخص و نبود ارزیابی وضعیت به شکلی در آمده که مشاهده میکنید.