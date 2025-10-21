رئیس پارک علم و فناوری استان قم از آغاز فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی خبر داد و گفت: این رویداد ملی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،خیر الله رهسپارفرد با اشاره به اینکه قدمت جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به سال ۱۳۸۳ بازمی‌گردد، گفت: در بیستمین دوره جشنواره نیز، همانند ادوار گذشته، شرکت‌کنندگان در دو بخش طراحان کسب‌وکار و فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به اینکه دبیرخانه اصلی جشنواره در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر است، افزود: وجه تمایز این دوره نسبت به دوره‌های پیشین آن است که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش مشارکت استانی، مسئولیت دبیرخانه‌های استانی جشنواره به پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور واگذار شده است.

وی در ادامه از اختصاص جوایز نقدی قابل‌توجه برای برگزیدگان این رویداد ملی خبر داد وگفت: شرکت‌کنندگان برتر هر بخش در مرحله نهایی معرفی و از حمایت‌های مالی و توسعه‌ای دبیرخانه مرکزی بهره‌مند خواهند شد.

مهلت ثبت‌نام در جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی تا ۱۵ آبان‌ماه سال جاری ومتقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.shtf.ir نسبت به بارگذاری طرح‌ها و محصولات فناورانه خود اقدام کنند.