رئیس پارک علم و فناوری استان قم از آغاز فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی خبر داد و گفت: این رویداد ملی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،خیر الله رهسپارفرد با اشاره به اینکه قدمت جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی به سال ۱۳۸۳ بازمیگردد، گفت: در بیستمین دوره جشنواره نیز، همانند ادوار گذشته، شرکتکنندگان در دو بخش طراحان کسبوکار و فنآفرینی و تجاریسازی فناوری به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به اینکه دبیرخانه اصلی جشنواره در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر است، افزود: وجه تمایز این دوره نسبت به دورههای پیشین آن است که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش مشارکت استانی، مسئولیت دبیرخانههای استانی جشنواره به پارکهای علم و فناوری سراسر کشور واگذار شده است.
وی در ادامه از اختصاص جوایز نقدی قابلتوجه برای برگزیدگان این رویداد ملی خبر داد وگفت: شرکتکنندگان برتر هر بخش در مرحله نهایی معرفی و از حمایتهای مالی و توسعهای دبیرخانه مرکزی بهرهمند خواهند شد.