شبکه تبادل فناوری با همکاری ستاد نانو و معاونت علمی ریاستجمهوری، سومین فراخوان چالش «ارتقای ستاپ آزمایشگاهی به تجهیزات تجاری» را با هدف تجاریسازی دستاوردهای فناورانه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تبادل فناوری با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری فراخوان «سومین چالش ارتقای ستاپ آزمایشگاهی به تجهیزات تجاری» را منتشر کرد.
در راستای تحقق سیاستهای توسعه اقتصاد دانشبنیان و خودکفایی در تجهیزات پیشرفته برنامه چالشهای فناوری و نوآوری شبکه تبادل فناوری با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بستری را برای شناسایی و حمایت از طرحهای دارای پتانسیل تجاریسازی فراهم کرده است. این رویداد با تمرکز بر استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و توان مهندسی شرکتهای دانشبنیان، تلاش دارد مسیر تبدیل نتایج پژوهشی به تجهیزات کاربردی را تسهیل کند.
هدف اصلی از برگزاری سومین چالش، توسعه و تجاریسازی تجهیزات آزمایشگاهی بومی و پاسخ به نیازهای راهبردی کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته است و در این راستا شبکه تبادل فناوری با همکاری ستاد نانو، فراخوان سومین چالش ارتقای ستاپ آزمایشگاهی به تجهیزات تجاری را منتشر کرد. این برنامه علاوه بر ایجاد زمینه برای خودکفایی در تولید تجهیزات تحقیقاتی، به دنبال تقویت زنجیره ارزش در اکوسیستم نوآوری کشور است تا نتایج پژوهشهای دانشگاهی به شکل محصول قابلفروش و صادراتپذیر عرضه شود.
معیارهای ارزیابی طرحها در این فراخوان شامل میزان اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی تجهیز، توانایی در حل نیازهای اساسی کشور، قابلیت استفاده در شرکتهای بزرگ صنعتی، سطح پیچیدگی فنی و فناوری، امکان ثبت شرکت دانشبنیان، برخورداری از متقاضی صنعتی یا بازار هدف، وجود ستاپ اولیه قابل بهرهبرداری، قابلیت ارتقا و تبدیل به تجهیز مقیاسپذیر و نبود نمونه مشابه داخلی تجاریسازیشده عنوان شده است.
طرحهایی که فاقد تیم فنی متخصص، بازار مشخص یا قیمتگذاری رقابتی باشند و یا مغایرت فنی با الزامات چالش داشته باشند، از مرحله ارزیابی حذف خواهند شد.
شرکتکنندگان میتوانند تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ طرح پیشنهادی یا طرح مفهومی تجهیز خود را از طریق تکمیل فرم ثبتنام و ارائه پاسخ به سوالات فنی ارسال کنند.
پس از پایان مهلت ثبتنام، غربالگری اولیه توسط کمیته تخصصی انجام میشود و طرحهای واجد شرایط به مرحله داوری تخصصی راه مییابند.
در این مرحله، ارزیابی با حضور کارشناسان فنی، متخصصان صنعتی و داوران علمی انجام خواهد شد. طرحهایی که بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان طرحهای منتخب معرفی شده و وارد مرحله ساخت نمونه تجاری میشوند.
ستاپهای برگزیده حدود ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا با انجام اصلاحات فنی، بازطراحی، بستهبندی صنعتی و افزودن سامانههای کنترلی و اتوماسیون، نسخهای از تجهیز خود را بسازند.
در این مدت، تیمها موظف به ارائه گزارشهای پیشرفت گامبهگام هستند تا ضمن پایش عملکرد، از حمایتهای مالی و مشاورهای برنامه بهرهمند شوند. در پایان، ارزیابی عملکرد نمونه تولیدی انجام شده و طرحهایی که استانداردهای فنی و صنعتی را کسب کنند، به مرحله تولید انبوه هدایت خواهند شد.
طرحهای منتخب در سومین چالش از حمایتهای ویژهای، چون تسهیلات مالی از طریق معرفی به برنامه «رینکست»، دسترسی به شبکه سرمایهگذاران و شرکای صنعتی شامل سرمایهگذاران خطرپذیر (VC)، شتابدهندهها و صنایع بزرگ، مشاوره تخصصی در زمینه مالکیت فکری و ثبت اختراع برای حمایت از تجاریسازی طرحها، اتصال به کارگزاران تبادل فناوری جهت شناسایی متقاضیان صنعتی، تسهیل قراردادهای همکاری و تسریع ورود به بازار برخوردار خواهند شد.