به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین همایش استانی نقش داوری حرفه‌ای (حکمیت در نظام قضایی و حقوقی کشور) و مراسم تحلیف ۱۴ نفر از داوران و میانجی‌گران معاونت حل اختلاف استان خوزستان، در محل مجتمع قضایی تندگویان برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان، ضمن خوش‌آمدگویی به حضار و تقدیر از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرعشی، بر اهمیت جایگاه داوری در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود در رسیدگی به پرونده‌های طولانی‌مدت، اظهار داشت: پرونده‌ای که ۱۵ سال در جریان بود، با ارجاع به داوری در مدت کوتاهی به نتیجه رسید که این نشان‌دهنده ظرفیت عظیم داوری در حل و فصل اختلافات است.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی با بیان اینکه داوری نقش بی‌بدیلی در نظام قضایی دارد، افزود: اگر قضات حقوقی به داوری ایمان بیاورند، دادگستری‌ها هیچ‌گاه با ازدحام مواجه نخواهند شد. داوری می‌تواند مسیر عدالت را هموارتر کند.

وی ادامه داد: داوران ما با سخت‌گیری‌های فراوان در آزمون‌ها پذیرفته شدند و امروز از نظر علمی و اخلاقی در سطح بالایی قرار دارند. دادگستری باید از این ظرفیت استفاده کند و روسای دادگستری‌ها موظف‌اند زمینه بهره‌برداری از توان داوران را فراهم کنند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان خاطرنشان کرد: همان‌طور که وکلا با تمام تلاش در دایره فعالیت‌های درخشان خود حاضرند، داوران نیز باید خود را در میان مردم معرفی کنند، دفاتر حرفه‌ای داشته باشند، و با اخلاق و تخصص، اعتماد عمومی را جلب کنند.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی گفت: داوری امروز مورد حمایت دستگاه قضایی است. اما داوران نیز باید سطح علمی خود را ارتقا دهند، تألیف داشته باشند و در مسیر تولید محتوا گام بردارند.