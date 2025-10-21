احمد طهرانی بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان فراهان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در حکمی از سوی استاندار مرکزی، احمد طهرانی بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان فراهان منصوب شد.
طهرانی، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است که سوابقی همچون مدیرکل حوزه استاندار مرکزی، معاونت اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی، فرماندار شهرستان خمین و معاونت سیاسی، اجتماعی فرمانداری این شهرستان را در کارنامه دارد.
در بخشی از حکم انتصاب صادره شده از سوی دکتر مهدی زندیهوکیلی، آمده است:
امید است با استعانت از خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تحقق آرمانهای امام راحل (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامههای دولت وفاق ملی با استفاده از تمام ظرفیتهای مادی و معنوی موفق و مؤید باشید.
بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص، فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایهگذاری و گسترش زیرساختهای اقتصادی در چارچوب سند چشمانداز و برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای نظم و امنیت، حفظ و صیانت از بیتالمال و حقوق مردم و جدیت در پیگیری امور محوله و رویکرد توسعهای اینجانب مورد تأکید میباشد.
پیش از این، حمید غیاثی فرماندار فراهان بود.