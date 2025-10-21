امسال تعداد موالید در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۰ نفر کاهش داشته است.

صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: تعداد موالید استان در شش ماهه‌ی اول امسال ۴ هزار و ۹۰۰ نفر بوده که این آمار حدود ۶۰۰ نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

میثم بهنام پور به آمار موالید در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد موالید نسبت به سال ۱۴۰۲ هم ۱۴ درصد کاهش داشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به سقط جنین در استان گفت: آمار کلی سقط جنین در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳،۵۹۲ مورد بوده که این آمار در ۶ ماهه امسال به ۶۴۹ مورد افزایش یافته است

مسلم شریفی با بیان اینکه آمار سقط جنین در استان در ۶ ماهه اول گذشته ۱۱.۹۲ دهم درصد بود افزود: در ۶ ماهه اول امسال این آمار با افزایش ۳ درصدی به ۱۴.۸۸ درصد رسیده که روند افزایشی داشته است.

شریفی با اشاره به اینکه فرزند آوری و جلوگیری از سقط جنین نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است که ضروری است در مراکز بهداشتی و درمانی اجرا شود، اضافه کرد: شبکه‌های بهداشت و درمان در شهرستان‌ها باید تا یک ماه آینده برنامه خود را برای شاخص جوانی جمعیت ارائه دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این جلسه گفت: همه عوامل رشد جوانی جمعیت تحت کنترل دانشگاه نیست و عوامل اقتصادی فرهنگی و اجتماعی را باید با حضور سایر نهاد‌ها بررسی و از ظرفیت آنها استفاده کرد.

رقیه پناهی با بیان اینکه ارائه راهکار‌های اثر گذار برای ترغیب مردم به فرزند آوری ضروری است، افزود: در این جلسات تصمیماتی لحاظ شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.