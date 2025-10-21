به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد غدیر نی ریز، به مناسبت هفته تربیت بدنی، همایش دوچرخه سواری با حضور ۳۶ نفر از کارکنان شرکت فولاد غدیر نی‌ریز برگزار شد.

در این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ ورزش در میان کارکنان و ارتقای نشاط سازمانی، تقویت همدلی بین همکاران و افزایش آمادگی جسمانی برگزار شد، شرکت‌کنندگان مسیر ۵۰ کیلومتری گلزار شهدا تا شرکت فولاد غدیر نی‌ریز را رکاب زدند.

دوچرخه سواران ابتدا با حضور در گلزار شهدا ضمن قرائت فاتحه، قبور شهدا را گلباران کردند.

شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.