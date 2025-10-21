پخش زنده
امروز: -
امام جمعه آبادان بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در جامعه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام غبیشاوی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان آبادان با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در جامعه گفت: تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی بر اساس نیاز و موضوعات روز انجام میشود و امروز نیز یکی از محورهای مهم مطرحشده، ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای مختلف بود.
او افزود: اعضای این کمیتهها بر اساس آییننامهای که از مرکز ابلاغ میشود، مشخص خواهند شد و در جلسات آینده، وظایف آنان متناسب با تخصصشان تعیین میشود.
امام جمعه آبادان با اشاره به چالشهای فرهنگی و اجتماعی موجود گفت: در حوزههای مختلف از جمله طلاق، اعتیاد و برخی خُردهفرهنگهای نادرست، نیازمند کار فرهنگی دقیق و هدفمند هستیم و شورای فرهنگ عمومی وظیفه دارد هم آسیبهای فرهنگی را رصد و هم نقاط مثبت فرهنگی جامعه را شناسایی و تقویت کند.
حجتالاسلام غبیشاوی ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی دستگاههای فرهنگی، بتوان آسیبهای اجتماعی را به حداقل رساند و فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا بخشید.