

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن گاوداران کشور از شیوع بیماری تب برفکی در استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی خبر داد و گفت: باوجود واکسیناسیون در برخی گله‌ها بعد از چند روز دام‌ها مبتلا شدند و حتی در مواردی پس از درمان نیز بیماری مجددا بازگشته و علاوه بر علائم قبلی، عوارض جدیدی نیز مشاهده می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه هیچ تحقیقی در این مورد انجام نشد اظهار داشت: چرا برای اینکه مشخص شود علت این موضوع چیست و آیا با سویه جدیدی از ویروس مواجه‌ایم و یا واکسن نامناسبی استفاده شده، اقدامی از سوی دامپزشکی یا مراجع مربوطه صورت نگرفت.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن گاوداران کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نابسامانی بازار و نامناسب بودن روند تامین و توزیع گوشت قرمز پرداخت و با ذکر جمله "به نام مصرف کننده و به کام عده‌ای خاص! " تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر ۲۳۹ هزار تن گوشت با صرف یک میلیارد و ۳۸۹ میلیون یورو وارد شد، اما گوشت برای مردم ارزان نشد!

وی با بیان اینکه واردات این حجم گوشت قرمز از خارج به زیان تولید کننده داخلی بود، اظهار داشت: در حالی که دامدار برای تولید هرکیلوگرم گوشت قرمز بیش از ۲۳۰ هزار تومان هزینه صرف کرده بود، مجبور شد آن را به قیمت ۱۷۰ هزار تومان بفروشد و همه دامداران در آستانه نابودی قرار گرفتند.

مقدسی از بین رفتن دام‌ها در واحد‌های بزرگ را برابر با از دست رفتن ذخایر ژنتیکی دامی کشور خواند و گفت: بزرگترین ذخایر ژنتیکی و نژاد‌های مختلف دامی در تهران بود که بخش چشمگیری از آنها از بین رفته است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن گاوداران کشور افزود: با وجود این، به این شرایط نیز قناعت نشد و به نظر می‌رسد که تصمیم گرفته‌اند تولید شیر و لبنیات را نیز نابود کنند.