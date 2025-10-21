به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: در پی گزارش‌های مردمی و بررسی کارشناسان بهداشت محیط، مشخص شد این کارگاه گلاب‌گیری با استفاده از پروانه ساخت غیرمعتبر اقدام به تولید فرآورده‌های گلاب می‌کرده است.

پنجه‌شاهی با اشاره به اینکه در این کارگاه بیش از ۳۰۰بطری عر قیات و گلاب تقلبی کشف و جمع آوری شد افزود: پس از شناسایی این تخلف، این کارگاه با هماهنگی مراجع قضایی و نظارتی مهر و موم و پرونده تخلف برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شد.