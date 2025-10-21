در هفته چهارم لیگ برتر هندبال، هپکو از ساعت ۱۶ امروز میزبان فولاد سپاهان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته چهارم لیگ برتر هندبال در حالی که صنعت مس کرمان استراحت میکند، اراکیها از ساعت ۱۶ سه شنبه ۲۹ مهر ماه از سپاهان صدرنشین پذیرایی میکنند.
فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در ردههای اول تا سوم ردهبندی قرار دارند.
استقلال کازرون، فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در ردههای چهارم تا هشتم جای گرفتهاند.
هپکو اراک، سنگآهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در ردههای بعدی جا خوش کردهاند.