مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار آزمایش و کلرسنجی آب شرب در شهرها و روستاها برای تضمین سلامت آب در ۶ ماهه امسال انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی مردم، بیش از ۲۰۰ هزار آزمایش و کلرسنجی در سطح شهرها و روستاهای خراسانشمالی انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۹ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب در سطح استان افزود: این آزمایشگاهها بهصورت مستمر سلامت و کیفیت آب را در ۲۶ شهر و ۷۲۳ روستای تحت پوشش پایش میکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی ادامه داد: در نیمه نخست سال، ۱۶ هزار آزمایش کلرسنجی در مناطق شهری و ۱۷۱ هزار مورد در روستاهای خراسانشمالی انجام شده که نتایج آن نشاندهنده وضعیت مطلوب کلرآزاد باقیمانده در آب آشامیدنی است.
فاطمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۱ هزار و ۵۰۰ آزمون میکروبی کیفیت آب، یکهزار و ۱۹۴ آزمون فیزیکی و شیمیایی شامل ۲۴ پارامتر و ۵۱۰ آزمون بیولوژیکی انجام شده که همگی بیانگر سلامت آب آشامیدنی است.