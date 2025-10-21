به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی مردم، بیش از ۲۰۰ هزار آزمایش و کلرسنجی در سطح شهر‌ها و روستا‌های خراسان‌شمالی انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب در سطح استان افزود: این آزمایشگاه‌ها به‌صورت مستمر سلامت و کیفیت آب را در ۲۶ شهر و ۷۲۳ روستای تحت پوشش پایش می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌شمالی ادامه داد: در نیمه نخست سال، ۱۶ هزار آزمایش کلرسنجی در مناطق شهری و ۱۷۱ هزار مورد در روستا‌های خراسان‌شمالی انجام شده که نتایج آن نشان‌دهنده وضعیت مطلوب کلرآزاد باقیمانده در آب آشامیدنی است.

فاطمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۱ هزار و ۵۰۰ آزمون میکروبی کیفیت آب، یک‌هزار و ۱۹۴ آزمون فیزیکی و شیمیایی شامل ۲۴ پارامتر و ۵۱۰ آزمون بیولوژیکی انجام شده که همگی بیانگر سلامت آب آشامیدنی است.