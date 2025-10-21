پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان مشگينشهر از دستگيری ۲ سوداگر مرگ در عمليات هوشمندانه پليسی و كشف ۷ کيلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شيشه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل سرهنگ نیکروز سلیمانی، فرمانده انتظامی شهرستان مشگینشهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیبهای بلای خانمانسور اعتیاد و در پی دریافت گزارشهای مردمی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشگینشهر با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل، موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه و هوشمندانه، ۷ کیلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدرمواد مخدر از نوع شیشه را در خانه باغ روستای پریخان کشف کنند.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده ۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند، افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.