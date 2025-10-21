پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان یزد: دامداران باید در ۶۰ روز آینده نکات بهداشتی و قرنطینهای را بهطور جدی رعایت کنند تا از گسترش احتمالی بیماری تب برفکی جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاتحی نیا با اشاره به مشاهده یک مورد مشکوک ابتلا به بیماری تب برفکی در شهرستان اشکذر گفت: دامداران باید در ۶۰ روز آینده نکات بهداشتی و قرنطینهای را بهطور جدی رعایت کنند تا از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری شود.
وی، ضمن اشاره به حساسیت بالای بیماری تب برفکی اظهار کرد:یک مورد مشکوک ابتلا به تب برفکی در شهرستان اشکذر مشاهده شده که در حال بررسی و انجام آزمایشهای نهایی است. دامداران باید هشدارها و توصیههای بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیرند، چراکه این بیماری میتواند خسارات اقتصادی سنگینی به واحدهای دامداری وارد کند.
وی با بیان اینکه تب برفکی موجب کاهش شدید تولید شیر و افت عملکرد گله میشود افزود:در صورت شیوع، این بیماری میتواند چرخه تولید و صنعت دامپروری یک منطقه را مختل کند. از این رو رعایت اصول قرنطینهای، جلوگیری از جابجایی غیرمجاز دام و ضدعفونی مستمر دامداریها ضروری است.
مدیرکل دامپزشکی استان در خصوص اقدامات پیشگیرانه گفت: طرح واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین از ابتدای شهریورماه در سراسر استان آغاز شد و تا پایان مهرماه ادامه دارد. تاکنون حدود ۸۰ درصد از دامهای سبک و ۸۵ درصد از دامهای سنگین واجد شرایط در استان یزد واکسینه شدهاند.
فاتحینیا اضافه کرد:واکسیناسیون با سویههای در گردش کشور انجام شده، اما احتمال ورود سویه جدید به استان وجود دارد. واکسن مورد نیاز برای این سویه جدید نیز تهیه شده است و جای نگرانی نیست. با این حال، چون ایجاد ایمنی کامل در بدن دامها زمانبر است، دامداران باید تا دو ماه آینده با حساسیت بیشتری ضوابط بهداشتی را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: در این دوره ۶۰ روزه، از ورود هرگونه دام بدون پیشینه بهداشتی به دامداریها باید جلوگیری شود و عملیات ضدعفونی بهصورت مستمر انجام گیرد. همکاری دامداران در این مقطع نقش اساسی در کنترل بیماری دارد.
فاتحینیا در پایان از دامداران استان یزد خواست با اکیپهای دامپزشکی همکاری کامل داشته باشند و افزود:با رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی و تداوم واکسیناسیون، امیدواریم از این دوره حساس بدون بروز موارد جدید بیماری عبور کنیم.