به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدعلی رمضانی سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تسویه صددرصدی مطالبات کشاورزان گندمکار استان خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۱۶۶۷ میلیارد تومان وجه خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران مازندرانی واریز شده است.

او افزود: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و به‌منظور پایداری امنیت غذایی کشور، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با راه‌اندازی ۲۸ مرکز خرید تضمینی در سطح استان، اقدام به خرید بیش از ۸۱ هزار و ۶۱۸ تن گندم از کشاورزان کرده است.

رمضانی با اشاره به مشارکت گسترده گندمکاران، گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، در سال زراعی جاری ۱۲ هزار و ۷۴۵ کشاورز مازندرانی با تحویل ۲۸ هزار و ۹۵۵ محموله گندم به مراکز خرید تضمینی، در این طرح مشارکت داشتند.

او افزود: با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته و تامین بودجه توسط دولت، در سالجاری مطالبات گندمکاران کشور به صورت مرحله‌ای پرداخت شد تا زمینه برای تأمین به‌موقع نهاده‌ها و آمادگی کشاورزان برای فصل کشت بعدی فراهم شود.

رمضانی در پایان با قدردانی از همراهی کشاورزان مازندرانی و تأکید بر اهمیت استمرار حمایت از این تولید کنندگان، گفت: اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم در استان مازندران، نتیجه تلاش مشترک دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان و شبکه حمل‌ونقل و انبارداری است که نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید ایفا کرده است.