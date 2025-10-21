وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار صادراتی کشور، گسترش بازارهای هدف، توسعه صادرات خدمات و دانش‌بنیان، و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید مشترک و برندسازی بین‌المللی را از الزامات تحقق رشد پایدار صادرات غیرنفتی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیست‌ونهمین روز ملی صادرات، جمعی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور بر لزوم تحول ساختاری در نظام صادراتی و گسترش بازارهای هدف تأکید کردند.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم گفت: از خلیج فارس تا شرق آفریقا، ایران همواره مسیر تبادل کالا و فرهنگ بوده است.

او محدود بودن مقاصد صادراتی کشور را یکی از چالش‌های اصلی دانست و افزود: از ۲۶ میلیارد دلار صادرات نیمه نخست امسال، ۱۵ میلیارد دلار به کشورهای همسایه اختصاص داشته است؛ بنابراین باید برای تنوع جغرافیایی بازارها برنامه‌ریزی شود.

وی از توسعه تعرفه‌های ترجیحی با کشورهایی چون پاکستان، عمان و اعضای اتحادیه اوراسیا خبر داد و بر ضرورت توجه به صادرات خدمات، محصولات دانش‌بنیان و بسته‌های دیجیتال تأکید کرد.

وزیر صمت همچنین خواستار اصلاح ساختارهای صادراتی شد و گفت: انتخاب رایزنان بازرگانی باید بر پایه شایستگی و از میان بخش خصوصی صورت گیرد تا اطلس ملی صادرات بر مبنای نیاز جهانی تدوین شود.در ادامه، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به رشد ۱۵.۶ درصدی صادرات غیرنفتی در سال گذشته گفت: ارزش صادرات به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسید.

وی با وجود کاهش مقطعی صادرات در ابتدای امسال، ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال شاهد رشد مثبت باشیم.

دهقان‌دهنوی احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، رفع محدودیت‌های صادراتی و پذیرش هزینه بازاریابی به عنوان بخشی از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از اقدامات مهم سال جاری برشمرد و افزود: مذاکرات تجارت آزاد با کشورهایی چون پاکستان، اندونزی، ترکیه و آذربایجان در حال پیگیری است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز صادرات را نماد توانمندی ایران در برابر تحریم‌ها دانست و گفت: برای عبور از خام‌فروشی باید به سمت قراردادهای تولید مشترک و برندسازی بین‌المللی حرکت کنیم.

او سه راهکار کلیدی برای جهش صادرات غیرنفتی برشمرد: توسعه مسیرهای ترانزیتی، تأمین مالی زنجیره‌ای و ارتقای استاندارد و برند کالاهای ایرانی.به گفته وی، رفع موانع لجستیکی، فعال‌سازی توافق‌های گمرکی و تقویت بازاریابی بیرونی می‌تواند مسیر رشد پایدار صادرات غیرنفتی را هموار سازد.