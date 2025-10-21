طرح برخورد با باربری‌های غیرمجاز فضای مجازی در استان البرز اجرا شد و در این طرح ۱۰ واحد غیر مجاز پلمب شد و ۱۴ واحد اخطار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز گفت: با مشاهده سوء استفاده تبلیغاتی و ابزاری باربری‌های غیر مجاز از برنامه های فضای مجازی از جمله دیوار و شیپور، به منظور برخورد با باربری‌های غیر مجاز طرحی طی ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد.

حسنعلی پارساف افزود: در این طرح ۱۰ باربری غیر مجاز که فعالیت گسترده در فضای مجازی استان داشتند پلمب و ۱۴ باربری دیگر اخطار پلمب دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح برای ساماندهی باربری‌ها و پیشگیری از جرائم است گفت: شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات شهروندان در حوزه جرائم اقتصادی است.