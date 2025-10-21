کارگاه‌های فناوری اطلاعات، خیاطی و پوشاک مرکز فنی‌وحرفه‌ای برخوار تا یک ماه آینده تکمیل و تجهیز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در سفر به شهرستان برخوار با بیان اینکه راه‌اندازی کارگاه‌های جدید در حوزه‌های کشاورزی و اتومکانیک تا دو ماه آینده در دستور کار است، تاکید کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مهارت‌های نرم و سخت گسترش یابد و مرکز فعلی آموزش فنی و حرفه‌ای برخوار پاسخگوی نیاز‌های منطقه به‌ویژه صنایع مستقر در مناطق صنعتی نیست.

غلام حسین محمدی از تکمیل و تجهیز کارگاه‌های فناوری اطلاعات، کامپیوتر، خیاطی و پوشاک در مرکز برخوار تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: پس از مطالعات تخصصی، چند کارگاه آموزشی در حوزه کشاورزی، اتومکانیک و رشته‌های صنعتی تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شوند.

وی همچنین گفت: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد بازار فروش محصولات تولیدی هنرجویان و حمایت از خوداشتغالی مراکز فنی و حرفه‌ای هستیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در بازدید ازیک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد در دولت‌آباد، این مرکز را یکی از آموزشگاه‌های برجسته کشور با عملکرد ملی معرفی کرد و از برنامه‌ریزی مشترک سازمان فنی و حرفه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای ورود آموزش‌های رباتیک به مدارس و فراهم‌سازی زمینه نظام رسمی آموزشی این رشته خبر داد.