طی امروز (سه شنبه) روند کاهش دما ۱ تا ۲ درجه ای دما در آبادان و خرمشهر پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با توجه به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده (بویژه پنجشنبه تا شنبه) جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان مورد انتطار است، لذا پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
طی امروز روند کاهش دما (۱ تا ۲ درجه) در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت. سپس تا اوایل هفته آینده روند افزایش تدریجی دما پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۷.۶ درجه و ایذه با دمای ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.