معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حمایت از تولیدات هنری فاخر در استانها تداوم دارد.
یعقوب سلیمانی در دیدار فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در نیمه دوم سال جشنوارههای متعددی در کشور از سوی دستگاههای فرهنگی در حال برنامهریزی داریم که نیازمند تشریک مساعی و مشارکت در تولید آثار مشترک با هدف اثرگذاری و رسیدن آثار و محصولات ارزشمند به دست مخاطبان عمومی است.
به گفته وی ، برنامه جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سیاست محوری آن همافزایی در رویدادهای فرهنگی و مشارکت در تولید آثار فرهنگی و هنری است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید تاکید کرد: هدف اصلی ما جلب رضایت خداوند و شهدای والامقام است، نه نام و نشان یا تبلیغات ظاهری. با همافزایی نقاط قوت و ضعف دستگاهها پوشش داده و تبدیل به ظرفیتهای مشترک میشود.
سردار مصطفی مثنوی در ادامه این نشست گفت: در همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامههای مناسبتها و جشنوارههای فرهنگی هیچ مرز بین دستگاهی نداریم و آماده مشارکت با بنیاد هستیم.
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز ضبط فیلم سینمایی «مارون» گفت و افزود: این فیلم با موضوع زندگی شهید هدایت الله طیب از شهدای شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که تحصیل در فلوریدای آمریکا را رها کرد و برای دفاع از کشور به جبهههای جنگ شتافت و در عملیات فتحالمبین به فیض شهادت نائل شد.
محمد کرم الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست گفت: جشنواره ملی داستان ایثار را ۲۳ آبان در یاسوج برگزار میکنیم و آمادگی داریم با سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد وارد همکاری و مشارکت شویم.
در ادامه این نشست نحوه حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از فیلم سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.