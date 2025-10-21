پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد اعلام کرد که علت اصلی تأخیر در آمادهسازی و واگذاری زمینهای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان تفت، کمبود شدید منابع آبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نادریان زاده اعلام کرد که علت اصلی تأخیر در آمادهسازی و واگذاری زمینهای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان تفت، کمبود شدید منابع آبی و ضرورت جلوگیری از آسیب به شبکه آب شرب مردم این منطقه بوده است.
وی افزود: در این شهرستان، دو هزار و پانصد نفر از متقاضیان واجد شرایط تأیید نهایی شدهاند که تاکنون ۱۶۰ واحد آپارتمانی ساخته و تحویل متقاضیان شده است. همچنین ۷۴۳ قطعه زمین آمادهسازی و با تکمیل زیرساختها به متقاضیان واگذار شده است.
وی افزود:برای باقیمانده متقاضیان، سایت ۳۷۸ انتخاب شد و قرار بود در فاز نخست، ۱۹۶ قطعه زمین طی سه مرحله آمادهسازی و بهصورت گروه ساخت در اختیار متقاضیان قرار گیرد. عملیات خاکبرداری این قطعات به پایان رسیده بود، اما در زمان اجرای لایهکوبی و آمادهسازی، با کمبود شدید آب مواجه شدیم.
نادریانزاده با اشاره به اهمیت حفظ آب شرب مردم منطقه تأکید کرد:به دلیل تنش آبی در شهرستان تفت و برای جلوگیری از بروز مشکل در تأمین آب شرب، مجبور شدیم فعالیت دو پیمانکار مستقر در سایت را موقتاً متوقف کنیم. کیفیت عملیات خاکی بدون آب مناسب قابل قبول نیست و ادامه کار ممکن بود به نتیجه مطلوب نرسد.
وی از برگزاری جلسهای در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور فرماندار، نماینده آب منطقهای و آب و فاضلاب شهرستان خبر داد و گفت:در این جلسه مقرر شد روزانه ۱۰۰ مترمکعب آب برای عملیات آمادهسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد. با اجرای این مصوبه، پیمانکاران مجدداً در محل مستقر شدهاند و روند کار از سر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد ابراز امیدواری کرد:در صورت تداوم تأمین آب طبق برنامه و نبود مشکل جدید، آمادهسازی سایت تا پایان سال به اتمام میرسد و زمینها تحویل متقاضیان خواهد شد.
نادریانزاده در پایان از همکاری مردم و مسئولان محلی قدردانی کرد و گفت:با همراهی فرمانداری و دستگاههای خدماترسان، تلاش ما این است که متقاضیان هرچه زودتر صاحب زمین و سپس مسکن شوند.