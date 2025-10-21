به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قصه‌های این پویانمایی برگرفته از مجموعه داستان‌های کودکانه و تولید مرکز کودک و نوجوان سیما است.

آقای مهدی زارع آهنگساز این مجموعه با حضور در استودیو شبکه خبر درباره ویژگی این مجموعه گفت: مهمترین ویژگی این مجموعه این است که دارای ترانه است یعنی موسیقی متن که شروع می‌شود با یک مسیری پیش می‌رود که به آن ترانه پایانی برسد، ترانه پایانی هم خودش یک فضایی دارد که ادامه قصه را با زبان ترانه و شعر تکمیل می‌کند و برای کودک زیباتر و جذابتر می‌کند و مهمترین ویژگی هم که دارد این است که بر اساس موسیقی ایرانی ساخته شده­ است ، ما سعی کردیم در این مجموعه صد در صد ساز‌های اکوستیک و اصلی باشد و از سازهای­ موسیقی ایرانی استفاده کردیم و با رنگ سازهای­ کودک تزئین شده ، موسیقی ایرانی هویت ملی است و باید یک فضایی باشد که بتوان به بچه‌ها از کودکی آموزش دهیم و ریشه در عمق وجود بچه‌ها داشته باشد یعنی با این فرهنگ آشنا باشند و ذائقه شنوایی کودکان از بچگی با فرهنگ ما شکل بگیرد.

وی ادامه داد: در این کار عمده ساز‌های موسیقی ایرانی نظیر تار، سنتور، کمانچه، تنبک، دف، ویالون و... حضور داشتند.

زارع درباره آهنگسازی خوب برای کودکان گفت:­ چند فاکتور باید داشته باشد و یکی از این فاکتور‌ها این است که برای کودک جذابیت داشته باشد ولی نباید جذابیت همه چیز باشد جون اگر بنا باشد که کار را بر مبنای جذابیت جلو ببریم کار، کار فاخری نخواهد بود­، دومین فاکتور این است که موسیقی برای بچه‌ها ساده نویسی شده باشد یعنی برای بچه‌ها قابل فهم باشد در هر کاری که برای کودک انجام می‌دهیم چه موسیقی و چه پویا نمایی و... باید مراقب باشیم که بچه‌ها را به سمت زود بزرگ شدن سوق ندهیم دیگر این که ترکیب بافت شعر و موسیقی خوب پیش رفته باشد یعنی شعر و ملودی در یک هماهنگی خوبی پیش رفته باشد به نوعی موسیقی و آن آهنگ باید ترجمان خوبی برای آن شعر باشد و نکته دیگر این که سازبندی خوبی داشته باشد.

آهنگساز پویا نمایی لینا لونا ادامه داد: موسیقی که برای یک خردسال است با یک موسیقی که برای کودک رده سنی پیش دبستان و دبستان کاملا متفاوت است، ما لینا لونا را در مقطع پیش دبستانی و دبستان اول و دوم دبستان دیدیم این رده سنی هدف ما بود و ما موسیقی را جوری طراحی کردیم­­ که بچه‌های پایین‌تر اگر دیدند برایشان مخرب نباشد و بچه‌های با رده سنی بالاتر هم اگر دیدند برایشان جذابیت داشته باشد. ­

زارع افزود: اگر شعر ضعیف باشد و شعر مفاهیم درستی نداشته باشد هیچ موقع نمی‌توان موسیقی خوبی در آورد و باید در انتخاب شعر وسواس داشت، شعر خیلی مهم و تاثیر گذار است، شعر باید در کنار این که یک ریتم خوبی برای یک­ آهنگساز داشته باشد، تصویری باشد، وقتی شعر تصویر دارد به آهنگساز مسیر را نشان می‌دهد، در کنار ریتم خوب و تصویر باید مفاهیم آموزشی را خیلی ملایم و غیر مستقیم به کودکان یاد داد که این نکته مهمی است.

وی در خصوص­ دشواری تولید موسیقی بدون کلام برای رده سنی­ کودکان و خردسالان گفت: موسیقی بدون کلام برای کودک باید هدف داشته باشد که این موسیقی برای چه کاری تولید می‌شود، بزرگسال موسیقی بدون کلام را گوش می‌کند و خودش هم تشخیص می‌دهد و خیال سازی می‌کند ولی کودک موسیقی بدون کلام را ممکن است که اصلا درکش نکند که این موسیقی برای بازی است یا برای یک رفتار خاصی طراحی شده یا..... من کتاب صوتی‌های زیادی اهنگسازی کردم در کتاب صوتی‌ها خیلی اوقات متن داستان بوده و کار یا کودکانه یا برای نوجوانان بوده مثل قصه‌های مجید خود داستان خیلی جذابیت داشت و موسیقی متن بی کلام بود و موسیقی متن نباید تمرکز مخاطب را از قصه بگیرد و موسیقی متن باید به گونه‌ای باشد که در پایان متن یک فرصتی به مخاطب دهد که­ ادامه آن قصه را در ذهنش زندگی کند. ­

زارع در پایان در خصوص آهنگسازی برای پویا نمایی و­ فیلم‌های رئال گفت: ساخت موسیقی برای پویا نمایی به مراتب سخت‌تر است تا فیلم، پویا نمایی همه چیزش بسیار سخت‌تر است، چون همه چیز از صفر است، ­ تصویر سازی، صدا گذاری، آهنگسازی و... همه چیز آن بسیار سخت است و­ به طور کلی پویا نمایی یک آموزش و مسیر خاص خودش را می‌طلبد.