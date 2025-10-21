به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی جلالی درخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشد و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در صورت واجد شرایط بودن، زمین تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در شهرستان هویزه تا کنون بیش از ۱۰۷۰ متقاضی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت نام کرده و تایید شده‌اند.

جلالی اظهار داشت: با توجه به اینکه در شهرستان هویزه زمین‌های کشاورزی مرغوبی وجود دارد امکان اختصاص زمین برای طرح جوانی جمعیت بسیار دشوار است البته با این وجود قطعه زمینی برای الحاق به شهر در نظر گرفته‌ایم.

رئیس اداره راه وشهرسازی هویزه اضافه کرد: این زمین بیش از ۸ هکتار است که در حال انجام مراحل اداری برای الحاق به شهر است تا به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد.

وی می‌گوید: برای اجرا و تکمیل طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره خواهیم گرفت تا رضایت مندی مردم را کسب کنیم.