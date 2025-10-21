پخش زنده
رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر برای دیدار با ویتکاف امروز به سرزمینهای اشغالی میرود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ شبکه خبری القاهره الاخباریه در خبری فوری اعلام کرد، سرلشکر حسن رشاد، رئیس اطلاعات عمومی مصر امروز سهشنبه به سرزمینهای اشغالی میرود تا با مقامات اسرائیلی در مورد تحکیم آتشبس در نوار غزه گفتوگو کند.
رئیس اطلاعات عمومی مصر در این سفر با استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به خاورمیانه که به سرزمینهای اشغالی سفر کرده است، دیدار خواهد کرد.
وی همچنین با مقامات اسرائیلی در مورد ورود کمکها و غلبه بر موانع اجرای پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا، مذاکره خواهد کرد.