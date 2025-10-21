پخش زنده
عهدی با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام بروجن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این مراسم مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیاننور، با روایتگری از جنگ ۱۲ روزه گفت: انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل امروز و الگو گیری از راه شهدا مهمترین اهداف برگزاری این برنامه هاست.
حاج یکتا افزود: برجسته سازی نقش رزمندگان در مناطق عملیاتی کشور، و بیان ایثار و فداکاری رزمندگان دستاورد این برنامه بود.
وی گفت: اگر چه برپایی این گونه برنامهها جدید عهد و بیان دلاور مردیهای هشت سال دفاع مقدس است، اما هنوزجای خیلی از روایت هایش، در روزهای امروز ما خالی است.