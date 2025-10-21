رییس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری جوانی خبر داد که از یک منزل مسکونی ۶۰ میلیارد ریال طلا ، ساعت و اسناد سرقت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ محمود گیلانی گفت : در پی سرقت منزل یکی از شهروندان در شهر سمنان، مالباخته اعلام کرد از خانه وی مقادیری طلا، ساعت‌های مچی ارزشمند، اسناد و وسایل به ارزش ۶۰ میلیارد به سرقت رفته است.

وی افزود : کارآگاهان پلیس آگاهی با سرنخ‌های بجا مانده در صحنه، به هویت سارق پی بردند و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند .

وی با اشاره به اعتراف سارق و کشف مقادیری اموال مسرقه از وی گفت : سارق در اعترافات مالخر را نیز معرفی کرد و با دستگیری وی، مقادیری اموال مسروقه کشف و به مالک تحویل داده شد.

با تکمیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی، روانه زندان شد.