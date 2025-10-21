تیم فوتبال صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در مرحله نیمه نهایی مسابقات مراکز با نتیجه ۵ به صفر تیم تبریز را شکست داد

و راهی فینال این مسابقات شد.



شیروزاده افزود:

مرحله پایانی این مسابقات فردا چهارشنبه 30 مهرماه از ساعت ۱۳ بین تیم های صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد و برنده مسابقه تیم های تهران و سمنان برگزار می شود.



وی ادامه داد: این مسابقه به صورت زنده از تلوبیون با گزارش آقای سیانکی پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول ورزش صدا و سیمای استان گفت: